У британській розвідці розповіли, що нині Росія зіткнулася чи не з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття. Центральний банк Росії опитав 14 тисяч роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників знаходиться на найнижчому рівні з 1998 року.

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Скільки росіян виїхали з країни за минулий рік

За останні три роки через вплив COVID-19 і війну в Україні населення Росії скоротилося на 2 мільйони більше, ніж очікувалося. У 2022 році з Росії виїхало до 1,3 мільйона людей, у тому числі багато молодих і добре освічених людей, що працюють у прибуткових галузях.

Крім того, у Мінкомзв'язку Росії заявили, що близько 10% (100 тисяч) ІТ-працівників покинули країну в 2022 році і не повернулися.

У розвідці Британії кажуть, що мобілізація, історично висока еміграція, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили. Відтак, це, швидше за все, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію.

ЗСУ допомагають скорочувати населення Росія: свіжі втрати ворога

Лише за минулу добу українські захисники знищили ще 660 російських терористів. Актуальна статистка втрат росіян наразі виглядає наступним чином: