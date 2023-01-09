Спасаются от обстрелов: сколько людей после деоккупации эвакуировались из Херсона

ВСУ деоккупировали город Херсон 11 ноября. Однако россияне продолжают его остреливать и некоторым горожанам пришлось уехать в более безопасные части Украины.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. В городе под обстрелами живут те, кто помогает восстанавливать Херсон.

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По словам Хланя, есть определенная категория людей в Херсоне, которые отказываются уезжать, живут и работают постоянно в городе.

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Есть часть людей, которая все-таки уезжает, подчеркнул депутат. Особенно это люди, имеющие несовершеннолетних детей или те, кто ввиду безопасности просто не может находиться в городе.

Сейчас в Херсоне остаются наиболее стойкие. Люди, которые помогают сегодня Вооруженным Силам Украины, помогают в восстановлении Херсона, в частности, коммунальные службы, службы ГСЧС,

– добавил депутат.

Он сообщил, что согласно предварительной информации, около 15 тысяч человек с момента деоккупации города воспользовались эвакуацией и переехали в более безопасные регионы Украины.

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