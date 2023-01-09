Спасаются от обстрелов: сколько людей после деоккупации эвакуировались из Херсона
ВСУ деоккупировали город Херсон 11 ноября. Однако россияне продолжают его остреливать и некоторым горожанам пришлось уехать в более безопасные части Украины.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. В городе под обстрелами живут те, кто помогает восстанавливать Херсон.
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По словам Хланя, есть определенная категория людей в Херсоне, которые отказываются уезжать, живут и работают постоянно в городе.
Сколько человек выехало из Херсона
Есть часть людей, которая все-таки уезжает, подчеркнул депутат. Особенно это люди, имеющие несовершеннолетних детей или те, кто ввиду безопасности просто не может находиться в городе.
Сейчас в Херсоне остаются наиболее стойкие. Люди, которые помогают сегодня Вооруженным Силам Украины, помогают в восстановлении Херсона, в частности, коммунальные службы, службы ГСЧС,
– добавил депутат.
Он сообщил, что согласно предварительной информации, около 15 тысяч человек с момента деоккупации города воспользовались эвакуацией и переехали в более безопасные регионы Украины.
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Херсон под обстрелами: последнее
- Оккупанты 5 января убили в Херсоне 18-летнего парня. Захватчики обстреляли дом, где он находился.
- Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что россияне уничтожили электроподстанцию Херсона, питавшую несколько котельных. Люди не пострадали.
- 5 января враг обстрелял пожарную часть в Херсоне. Прошло без жертв. Однако в тот день оккупанты ударили еще и по дому в центре города, там погиб 18-летний парень.