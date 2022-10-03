Сколько жителей Крыма покинуло полуостров после оглашения Россией мобилизации

Из оккупированного Крыма массово выезжают местные жители, в частности крымские татары. Причиной этого стала частичная мобилизация.

В Меджлисе публикуют предварительные данные, по которым из оккупированного полуострова уехали около 10 тысяч наших граждан. Часть едет дальше в Россию, а часть – за границу.

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Коллаборанты преследуют людей

При этом пророссийские активисты преследуют украинцев в Крыму, спасающихся от преступной мобилизации. Информацию о таких людях передают так называемым правоохранителям, которые усложняют процесс выезда из оккупации.

Местные жители продолжают покидать территорию оккупированного Крыма, значительная часть

– крымские татары.

Только за первые 3 дня только крымским татарам раздали более 1500 незаконных повесток.

Что известно о мобилизации в оккупированном Крыму:

Российская оккупационная администрация определила мобилизационный ресурс Крыма цифрой в 60 тысяч человек. Правда, скрытая мобилизация там продолжалась и до 21 сентября. Известно, что около 160 военных уже погибли.

Больше всего повесток получают представители нацменьшинств. Не обошло это и этнических жителей временно оккупированного Крыма – крымских татар.

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