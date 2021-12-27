Сколько COVID живет в организме, подготовка к новой пандемии: новости о коронавирусе 27 декабря

За сутки в Украине провели меньше 30 тысяч COVID-прививок. Нужно готовиться, – в ООН предупредили о новой пандемии. Авиакомпании отменяют тысячи рейсов на новогодние праздники из-за штамма Омикрон. Коронавирус может оставаться в организме в течение 7 месяцев. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 27 декабря

Последняя статистика заболеваемости

Источник: Минздрав

В течение 26 декабря в Украине выявили 1 864 больных COVID-19. В больницы госпитализировали 1 053 человека. К сожалению, еще 133 инфицированных ушли из жизни. Выздоровели 4 527 человек.

Днем ранее Темпы вакцинации в Украине снизились, COVID-19 у оленей: новости о коронавирусе 26 декабря

Охват тестирования населения

Вчера в Украине сделали только 25 616 тестирований на коронавирус. В частности методом ПЦР провели 8 899 исследований, а методом ИФА – 1 881. За этот же период в стране использовали 14 836 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.

Ситуация в регионах

26 декабря больше всего больных коронавирусом обнаружили в столице. А вот самая высокая смертность зафиксирована в Запорожской области, где за минувшие сутки умерли 18 больных COVID-19.

Прирост заболеваемости по стране:

Киев – 256 больных;

Винницкая область – 54 больных;

Волынская область – 91 больной;

Днепропетровская область – 55 больных;

Донецкая область – 119 больных;

Житомирская область – 132 больных;

Закарпатская область – 62 больных;

Запорожская область – 59 больных;

Ивано-Франковская область – 67 больных;

Киевская область – 131 больной;

Кировоградская область – 57 больных;

Луганская область – 1 больной;

Львовская область – 56 больных;

Николаевская область – 42 больных;

Одесская область – 83 больных;

Полтавская область – 39 больных;

Ровненская область – 50 больных;

Сумская область – 38 больных;

Тернопольская область – 91 больной;

Харьковская область – 64 больных;

Херсонская область – 24 больных;

Хмельницкая область – 39 больных;

Черкасская область – 135 больных;

Черновицкая область – 47 больных;

Черниговская область – 72 больных.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

по состоянию на утро 27 декабря в стране зафиксировано 3 646 988 инфицированных коронавирусом. 3 432 739 человек уже преодолели болезнь. Но умер, к сожалению, по меньшей мере 94 971 пациент.

Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала

За сутки в Украине провели меньше 30 тысяч COVID-прививок

Источник: Минздрав