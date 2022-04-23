Сколько детей пострадали в результате войны России в Украине: обновленные данные

Ювенальные прокуроры засвидетельствовали, что в результате полномасштабного вооруженного вторжения России на территорию Украины пострадали более 595 детей.

Официальное число жертв-детей за последние два дня неизменно – 208. Однако возросло количество раненых, на сегодняшний день их уже 387.

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В Офисе Генерального прокурора отмечают, что цифры не окончательные, поскольку идет сбор информации в регионах с активными боевыми действиями и на временно оккупированных территориях.

Данные по регионам:

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 120,

Киевской – 113,

Харьковской – 91,

Черниговской – 66,

Херсонской – 44,

Николаевской – 41,

Луганской – 37,

Запорожской – 25,

Сумской – 17,

в городе Киеве – 16,

Житомирской – 15.



Выросло количество детей, пострадавших в результате войны России в Украине / Инфографика Офис Генерального прокурора

Напомним, в результате обстрела военными страны-агрессора объектов гражданской инфраструктуры Запорожской области, осколочное ранение получил 5-летний ребенок.

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