В Украине задержали более 1,6 тысячи предполагаемых диверсантов, – МВД

С начала войны в Украине задержали более 1 600 человек, которые могут быть причастными к диверсионной деятельности. Они за деньги сотрудничают с россиянами и помогают им в ведении войны.

На 164 день войны россии против Украины до сих пор находятся украинцы, которые способны "продать" жизнь своих соседей и будущее нации. Об этом в эфире национального телемарафона заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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За 164 дня войны на территории Украины разоблачено около сотни ДРГ и задержано более 1 600 человек, вероятно причастных к диверсионной деятельности. Я в своем фейсбуке часто пишу о корректировщиках и пособниках диверсантов,

– заявил он.

Диверсанты получают от россии 5 – 10 тысяч гривен

Енин отметил, что корректировщики и сообщники диверсантов соглашаются сотрудничать с россиянами за 5 – 10 тысяч гривен. За эти деньги они предоставляют информацию о расположении позиций ВСУ, блокпостов, а также информируют о местах прилета ракет.

По его словам, предателям государства грозит 15 лет заключения.

Последние задержания диверсантов

В лесной части Бучанской общины Киевской области задержана группа из 7 мужчин, которые не смогли объяснить причину своего местонахождения в лесу.

СБУ задержала мужчину, собиравшего данные для корректировки ракетных ударов по аэродромам Днепропетровской области.

Кроме того, с начала российского нападения СБУ уже нейтрализовала более 1 тысячи хакерских атак и киберинцидентов, направленных против ИТ-систем стратегически важных объектов Украины.

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