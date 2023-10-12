Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что война не заканчивается украинской контрнаступательной компанией. Ведь существуют другие важные факторы, влияющие на ее продолжительность.

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Враг стремится переждать

Россияне имеют определенные цели на этом этапе войны, ведь рассчитывают на время, на которое им хватит ресурсов для достижения военных задач.

Есть ряд факторов, от которых зависит продолжительность войны. Очень важно, что мы вышли на стратегическое понимание, что это долгая и истощающая война,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Враг четко задекларировал свои намерения – он стремится переждать, когда на Западе что-то изменится. И попытаться обессилить Украину и наших союзников, чтобы мы были склонны к определенным компромиссам.

А Украина должна ставить цель пережить врага и измотать его до той точки, когда мы будем диктовать условия,

– подчеркнул Мусиенко.

Однако здесь нужен гибкий и прагматический подход. Когда нужно, мы обороняемся и выдаем феноменальные показатели по уничтоженной вражеской техники. Когда нужно – ведем наступательные действия. И война носит комбинированный характер.

Александр Мусиенко объяснил, что влияет на продолжительность войны России против Украины: смотрите видео

Какова цель России

Еще один важный фактор, влияющий на продолжительность войны – это международная ситуация в мире. Тенденция по распространению определенных конфликтов, как сейчас происходит с войной в Израиле, может набирать обороты.

Цель России, Северной Кореи, Ирана и Китая в "белых перчатках", который не берет на себя грязную работу, в том, чтобы разъединять Запад как единое целое,

– уверен он.

Также важно, какова будет геополитическая обстановка, и за какие рамки выйдут потрясения и распространение различных конфликтов.

И в конце концов принципиально важно, будет ли желание у Китая и США договориться о чем-то или их конкуренция будет продолжаться и искать выходы в таких, как сегодня, войнах и конфликтах.

"Россия потенциально рассматривает Китай как "спасательную соломинку" для себя, тыловое обеспечение. И многое в этой войне зависит от того, получит ли Москва поддержку от Пекина", – подчеркнул Александр Мусиенко.

Важно! Кирилл Буданов отметил в интервью, что Россия имеет возможность вести боевые действия до 2025 года. Что касается военной техники, то ее может хватить захватчикам до 2026 года. А вот человеческого ресурса России хватит еще больше времени. Однако, по словам главы ГУР, если оценивать совокупно человеческий ресурс Украины, его мы тоже имеем на долгое время. Ведь наша страна не такая уж маленькая.

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