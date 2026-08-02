Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что известно о заявлении Зеленского?

Зеленский заявил, что российская баллистика остается проблемой для Украины, однако силы ПВО уже обеспечили защиту от значительного количества вражеских крылатых ракет.

Президент подчеркнул, что уровень сбиваемых ударных дронов противника превышает 90%, что является весомым результатом работы Украины.

Сегодня Воздушные Силы – это гораздо больше, чем просто один из видов войск. Это составляющая нашей обороны, которая во многом реально определяет ход этой войны. Украинцы не отдали и не отдают россиянам свое небо,

– заявил Зеленский.

По его словам, благодаря поддержке партнеров работают системы ПВО Patriot, IRIS-T, NASAMS и Hawk.

Напомним, что Евгений Хмара вместе с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым встретился с главным маршалом авиации Великобритании сэром Ричардом Найтоном.

По словам Хмары, Украина рассчитывает на помощь британцев в поставках ракет. Речь идет об вооружении для систем противовоздушной обороны и ракетах Meteor для истребителей Gripen, предназначенных для противодействия российским самолетам-носителям УАБ.

Также президент США Дональд Трамп в начале июля во время саммита НАТО в Анкаре заявлял, что предоставит Украине лицензии на производство ракет для системы Patriot.

Несмотря на это, он заявил, что Вашингтон еще не принял окончательного решения. Трамп подчеркнул, что следует быть "крайне осторожными" с передачей таких технологий.