Аналитик Совета по внешней политике "Украинская призма" Евгений Костогризов в беседе с 24 Каналом, комментируя новое заявление Трампа, отметил, что уже никого не удивляет, что лидер США не способен отвечать за свои слова.

На что повелся Трамп?

Аналитик подчеркнул, что Украина может привести множество примеров, когда Трамп сначала говорил одно, а потом – совсем другое. По словам Костогризова, американский президент сегодня корректирует свое предыдущее заявление о передаче лицензии на производство Украиной собственных ракет-перехватчиков, потому что это может быть связано с определенными лицами в администрации США.

Возможно, приближенные к российскому лобби в лице условного Уиткоффа или просто "полезные идиоты" сказали ему, что Украина якобы может по этой лицензии производить ракеты, поставлять их в третьи страны или похитить технологии. Поверьте, на такую чушь очень охотно ведется Дональд Трамп,

– отметил Костогризов.

Он подчеркнул, что сегодня в администрации Трампа нет достаточного количества людей, которые могли бы убедить его быть последовательным в поддержке Украины. По его словам, это главная проблема нынешней американской администрации.

Трамп вновь демонстрирует непоследовательность: смотрите в видео

Есть вещь, которую президент США до сих пор не осознал

Аналитик продолжил, что, с одной стороны, Трамп понимает, что Россия представляет собой большую угрозу для нашего государства, но, возможно, не осознает, что такую же угрозу она представляет и для Соединенных Штатов. Это касается американских граждан и предприятий, которые сейчас также страдают на территории Украины.

Речь идет не только о гражданских производствах. Мы знаем, что некоторое время назад было поражено одно из предприятий, которое было совместным американо-украинским и производило комплектующие для дронов или что-то подобное. Это то, куда американцы вложили деньги, где на руководящих должностях находились американские граждане, и Дональд Трамп не готов это защищать,

– подчеркнул Костогризов.

Во-первых, по словам аналитика, глава Белого дома до сих пор думает о большом красивом океане и считает, что это несколько далекая для него проблема. Иран для него сейчас важнее. А во-вторых, он питает надежду на мирное соглашение, поскольку считает, что достичь мира легче, чем победить Путина. Тем более в период ближайших четырех месяцев – до промежуточных выборов в ноябре 2026 года, которые должны состояться в США.

Трамп, как подытожил аналитик, хотел бы, чтобы на этих выборах в Конгресс представители его партии (Республиканской) могли объявить, что, мол, их президент и они, как политсила, существенно посодействовали мирному урегулированию российско-украинской войны, которое принесло определенные плоды.