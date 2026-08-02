Аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов у розмові з 24 Каналом, коментуючи нову заяву Трампа, висловився про те, що нікого вже не дивує, що лідер США не здатний відповідати за свої слова.

На що повівся Трамп?

Аналітик підкреслив, що Україна може згадати дуже багато прикладів, коли Трамп спочатку казав одне, а згодом – зовсім інше. Зі слів Костогризова, американський президент сьогодні коригує свою попередню заяву про передачу ліцензії на виробництво Україною власних ракет-перехоплювачів тому що це може бути пов'язано з певними особами в адміністрації США.

Можливо, наближені до російського лобі в особі умовного Віткоффа, або просто "корисні ідіоти" сказали йому, що Україна нібито може за цією ліцензією виробляти ракети, постачати їх у треті країни або викрасти технології. Повірте, на таку маячню дуже охоче ведеться Дональд Трамп,

– зазначив Костогризов.

Він підкреслив, що сьогодні немає в адміністрації Трампа достатньої кількості людей, які можуть переконати його бути послідовним у підтримці України. З його слів, це головна проблема нинішньої американської адміністрації.

Трамп знову демонструє непослідовність: дивіться у відео

Є річ, яку президент США досі не усвідомив

Аналітик продовжив, що з одного боку, Трамп розуміє, що Росія є великою загрозою для нашої держави, але, можливо, не усвідомлює, що такою ж загрозою є і для Сполучених Штатів. Це стосується американських громадян і бізнесів, які зараз теж страждають на території України.

Мовиться не тільки про цивільні виробництва. Ми знаємо, що певний час тому було уражено одне з підприємств, яке було спільним американо-українським і виробляло комплектуючі для дронів чи щось подібне. Це те, у що американці інвестували гроші, де на керівних посадах перебували американські громадяни й Дональд Трамп не готовий це захищати,

– наголосив Костогризов.

По-перше, зі слів аналітика, очільник Білого дому досі думає про великий красивий океан і вважає, що це дещо далека для нього проблема. Іран йому зараз важливіший. А по-друге, він плекає надію на мирну угоду, бо вбачає, що досягти миру легше, ніж перемогти Путіна. Тим паче у період найближчих чотирьох місяців – до проміжних виборів у листопаді 2026 року, які мають відбутися у США.

Трамп, як підсумував аналітик, хотів би, щоб на цих виборах до Конгресу представники його партії (Республіканської) могли оголосити, що, мовляв, їхній президент і вони, як політсила, суттєво долучилися до мирного врегулювання російсько-української війни, яке принесло певні плоди.