Владимир Путин, к сожалению, на свой возраст, имеет достаточно хорошее состояние здоровья и может проводить важные встречи самостоятельно. В то же время он себя бережет, поэтому на другие события может иметь несколько двойников.

Их можно даже классифицировать категориями – "какой и куда годится". Об этом 24 Каналу рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов, заметив, что сам Путин является жестоким психопатом, который думает только о величии.

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Сколько двойников может быть у Путина

По словам кандидата психологических наук, российский диктатор может иметь 2 двойников разных типов – "говорун" и "инаугурационный". Последний умеет хорошо вести себя на публике и читать с листа.

Сам же "оригинал" диктатора себя бережет, привлечен только в важных событиях и переговорах.

Путин ("настоящий" – 24 Канал) может еще многое. Вот, для примера, последнее его появление в Северной Корее или на встрече с Си Цзиньпином,

– отметил Попов.

Кандидат психологических наук отметил, что Путин является психопатом, но, к сожалению, в таком случае человека можно лечить только медикаментозно. Состояние здоровья российского диктатора не в худшем состоянии.

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В то же время Путин предложил провести эксперимент с ударом ракеты "Орешник" по Киеву, чтобы проверить, как ее возможно сбить. Это свидетельствует о том, что он не поддается никаким человеческим обсуждениям, ведь в таких словах отсутствует любая человечность. Путина интересует только его власть и "величие" России, какие будут при этом потери – ему не интересно.

Когда он заткнулся, когда отвечал на вопрос о налогах – он просто волновался. Даже этот клон знает, какая сейчас экономическая ситуация в России,

– отметил Попов.