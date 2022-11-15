Военное положение и мобилизация: на сколько еще их могут продлить

В Украине продолжается война, а значит, – действует правовой режим военного положения и общая мобилизация граждан. Следующее решение о продлении военного положения Верховная Рада будет принимать нескоро.

Около недели назад Владимир Зеленский внес законопроект в парламент о продлении военного положения. Понятно, что на рассмотрении комитета депутаты поддержали продление на определенный срок, в частности, мобилизации, сообщает 24 канал.

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Закончится ли мобилизация в феврале

Ожидается, что в ближайшее время Верховная Рада должна вынести на голосование и принять в целом эти законопроекты #8189 и #8190. Согласно документам, срок действия военного положения будет продлен еще на 90 дней – то есть до 19 февраля 2023 года. В то время как раз будет годовщина с начала полномасштабного вторжения России в наше государство.

Очевидно, если нашим воинам удастся освободить все территории Украины за три месяца и вернуть мир и стабильность, правовой режим военного времени не будут продолжать. Однако пока можно констатировать, что всеобщая мобилизация будет до 19 февраля 2023 года. В документах указано, что призыв проходит "в целях обеспечения обороны государства".

Обратите внимание! Народный депутат Ярослав Железняк на своем телеграм-канале сообщил, что голосование за принятие законопроектов №8189 и №8190 состоится уже в ближайшее время.

За них должны проголосовать не позднее 21 ноября, потому что именно тогда истекает срок действия закона, который принимали нардепы в августе.

Будет ли объявлена дополнительная мобилизация

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального марафона рассказала, будет ли объявлена дополнительная мобилизация. По ее словам, в украинской армии пока хватает людей, однако если ситуация изменится на линии фронта, вероятно, возникнет потребность увеличить численность людей в армии.

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Можно также отметить и подытожить, что ход мобилизации будет зависеть исключительно от того, что будет на фронте, от нашего врага, который никак не уймется и партнеров, поставляющих нам оружие.

Гражданам нашего государства следует всегда быть готовыми к вручению повесток и иметь правдивую информацию о том, кто и как может призвать человека в территориальный центр комплектации.



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