Сколько еще людей должны убить оккупанты, – Зеленский вновь призвал передать Украине самолеты

Россияне вновь активизировались в воздушном пространстве Украины, гибнет много мирных жителей. Из-за этого Владимир Зеленский в очередной раз обратился к лидерам Запада и НАТО.

Соответствующее сообщение появилось на телеграм-странице президента 22 марта. Он проиллюстрировал его щемящими кадрами иностранных журналистов.

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Что написал украинский президент

Зеленский эмоционально обратился к мировым лидерам из-за зверств, к которым Россия прибегает в Украине. "Что еще должны сделать оккупанты, сколько еще людей они должны убить, чтобы лидеры Запада и НАТО ответили положительно на наш запрос о бесполетной зоне или о предоставлении нашему государству самолетов, в которых мы так нуждаемся?", – написал политик.

Иностранные СМИ показали кадры из Украины / Фото с телеграм-канала Зеленского

Отметим, россияне используют около 40 аэродромов в России, Беларуси и оккупированном Крыму, чтобы наносить авиационные и ракетные удары по Украине.

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