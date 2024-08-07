Россия уже подсчитала: Буданов ответил, на сколько Украине хватит людей для ведения войны

Глава ГУР МО признал сложности хода мобилизации в Украине. По его словам, некоторые люди немного напуганы, однако альтернатива этому - российское рабство.

Поэтому, борьба против врага является "вкладом в будущее". Он отметил, что Россия уже проводила подсчеты, на сколько Украине хватит человеческого ресурса для ведения войны.

Смотрите также Затянулся уже на 3 месяца: Буданов ответил, когда наступление россиян пойдет на спад

Надолго ли Украине хватит людей для ведения войны

Некоторые люди немного напуганы, немного неуверенные, потому что им, вероятно, полностью и должным образом не объяснили, что служба в украинской армии не приговор, а честь и новые возможности. Да, это обязанность, рутина, риск, но одновременно это и есть настоящая свобода – защита своего государства, служба своей нации. Это вклад и в собственное, и в общее свободное будущее. Альтернатива этому – российское рабство,

– заявил Кирилл Буданов.

Глава разведки признал, что вероятно, военное руководство допустило ошибки в коммуникации с обществом. Однако, по его словам, пока они исправляются. Поэтому считать, что в Украине закончился человеческий ресурс, по мнению чиновника, неправильно.

"Россия проводила подсчеты, на сколько Украине хватит человеческого ресурса для ведения войны. Если мы будем мобилизовать всех людей в возрасте от 18 лет включительно, то сможем вести войну до 2033 года", – объяснил он. Однако это еще не все.

В случае снижения порога до 16 лет, а такой вариант страна-агрессор рассматривала, то война сможет продолжаться до 2044 года. Впрочем, как говорит Буданов, это только российские расчеты, в противовес врагу Украина ценит жизнь своих граждан.

Да и вряд ли кто-то сможет воевать до 2044 года, а до 2060-го и подавно. Здесь дело прежде всего в экономике – ни одна экономика столько времени в состоянии войны не выдержит. Но если Украина тратит на ведение войны в основном не совсем свои средства, то Россия – собственные, и враг это тоже четко понимает,

– добавил глава ГУР МО.

Также он считает, что вскоре интенсивность боев должна пойти на спад. Речь идет, как акцентировал генерал-лейтенант, о периоде до 2 месяцев, ведь длительное время любая сторона войны не может постоянно атаковать. В то же время Киев готовится к следующим наступлениям российских захватчиков.