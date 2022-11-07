Сколько еще продлятся аварийные отключения света, если не будет новых атак России

Российские захватчики серьезно повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому ввели отключение света.

Сколько еще будут продолжаться аварийные отключения света, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Детальнее об этом читайте в нашем материале.

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У части областей большой дефицит электроэнергии

Сахарук подчеркнул, что в настоящее время в центральных и северных регионах большой дефицит электроэнергии. Поэтому там действуют не только почасовые отключения по графику, но и аварийные отключения. Речь идет, в том числе и о столице и Киевской области.

Чиновник убеждает, что ситуация не изменится, пока энергетики не отремонтируют линии и другую инфраструктуру, чтобы передать электроэнергию из других областей Украины. Или пока не будут добавлены генерирующие мощности.

Если не будет обстрелов новых и разрушений, то отремонтировать все можно в ближайшее время – в течение двух недель,

– подчеркнул Сахарук.

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В Украине продолжаются плановые отключения света: что нужно знать

Российские захватчики массированно атаковали энергетическую инфраструктуру в октябре. В результате вражеских ударов повреждено около 40% объектов.

7 ноября Укрэнерго снова ввело почасовые отключения света. В частности, электроэнергию отключают в столице, Киевской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Черкасской и Сумской области.

С графиками отключений в каждом регионе можно ознакомиться по ссылке в материале 24 канала.

Украинцев призывают максимально экономить электроэнергию. В частности, не включать одновременно электроемкие приборы. Кроме того, минимизировать потребление света с 6 до 11 утра и 17 до 23 часов вечера.



Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

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