"Никто поштучно передавать не будет": Игнат объяснил, сколько F-16 Украина может получить сначала
США наконец-то поддержали поставки Украине истребителей F-16 и обучение украинских пилотов. Известно, что самолеты не будут передавать поштучно.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Безусловно, передача F-16 Украине станет историческим решением.
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Сколько самолетов может получить Украина
Игнат подчеркнул, что пока о количестве, сроках и видах вооружения рассказывать никто не будет, ведь эта информация может сработать против нас.
Однако, безусловно, никто не будет передавать поштучно самолеты. Самолеты будут передаваться подразделениями, а это минимум эскадрилья. В нашем варианте это более 12 самолетов,
– сказал Игнат.
Спикер Воздушных сил также рассказал, что один американский F-16 может заменить 4 советских истребителя.
"О количестве говорим тогда, когда будет понимание, когда, где и на каком направлении выполнять те или иные задачи. Наша задача сейчас – это оборона страны и усиление противовоздушной обороны", – подчеркнул Игнат.
Он также отметил, что F-16 помогут отогнать российские самолеты от наших границ, которые обстреливают гражданское население управляемыми авиабомбами.
Как Запад усилит украинскую авиацию
- 19 мая Джо Байден заявил лидерам G7, что США поддержат тренировку украинских пилотов на F-16. Уже на следующий день в Белом доме объяснили, что в ближайшие месяцы партнеры решат, кто и сколько самолетов F-16 поставит Украине.
- После этого премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил о создании коалиции самолетов. Великобритания, США Нидерланды, Бельгия, Дания и Португалия будут совместно работать, чтобы обеспечить авиационную способность Украины.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Португалия также решила "присоединиться к авиационной коалиции". Она займется тренировкой наших пилотов и механиков на боевых самолетах западного образца. Подробнее о F-16 для Украины – читайте в материале 24 Канала.