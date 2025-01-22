Зеленский ответил, сколько европейских миротворцев понадобится для безопасности Украины

После заключения соглашения о мире Украине понадобятся европейские миротворцы для предотвращения новой агрессии со стороны России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что их численность должна составлять не менее 200 тысяч.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В то же время президент отметил, что это будет лишь часть необходимых гарантий безопасности для Украины.

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Сколько нужно миротворцев для безопасности Украины

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский рассказал, сколько Украине нужно европейских миротворцев, чтобы обезопасить себя от повторного нападения России.

Из всех европейцев? 200 тысяч – это минимум. Это минимум, а иначе ничего,

– заявил президент Украины.

Это количество примерно соответствует численности всей французской армии, которая, по данным Министерства обороны Франции на 2020 год, насчитывала чуть более 200 тысяч военных.

Зеленский отметил, что такое минимальное количество войск необходимо для гарантии безопасности, учитывая, что российская армия насчитывает 1,5 миллиона человек, тогда как украинская – лишь половину этого числа.

Он также подчеркнул, что миротворческие силы станут лишь частью гарантий безопасности для Украины.