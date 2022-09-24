Какой ядерный арсенал у путина: исследование BBC

Россия продолжает шантажировать мир с использованием ядерного оружия. Эксперты предположили, сколько ядерных ракет у путина и на что он способен.

Президент россии в одном из своих недавних выступлений в очередной раз пригрозил Украине и миру использованием ядерного оружия. Аналитики BBC расписали, на что способно государство-агрессор.

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Большой ли ядерный арсенал у россии

Несмотря на то, что "все цифры оружия приблизительны", Федерация американских ученых заявила, что в россии есть 5977 ядерных боеголовок. Хотя среди них 1,5 тысячи подлежат демонтажу, потому что сняты с эксплуатации.

Поэтому в общей сложности около 4,5 тысяч баллистических ракет или ракет, которыми можно атаковать с большого расстояния, есть в распоряжении у путина.



Ядерный арсенал россии / Фото BBC

Однако наличие ракет не гарантирует полную готовность к их использованию. По словам экспертов, сейчас "развернуто" около 1500 российских боеголовок.

Для чего путину "ядерный шантаж"

Как сообщает британское издание, путин может применить "ядерку", если это будет угрожать целостности его государства. В частности, это касается угрозы тем территориям, которые оккупанты планируют объявить "своими" после результатов псевдореферендума.

Очевидно, россии не нравится, что мир поддерживает Украину, поэтому она прибегает к ядерным угрозам и запугиваниям. Однако, по оценкам аналитиков, путин вряд ли собирается уничтожить мир атомом – все пока остается на уровне заявлений.

Насколько опасно ядерное оружие

Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году в обмен на гарантии безопасности, подписав Будапештский меморандум. У путина нет никаких доказательств того, что Украина после этого договора пыталась приобрести ядерное оружие.

Уровень мощности ядерного оружия зависит от ряда критериев, в частности:

размера боеголовки;

высоты над землей, где она детонирует;

местной среды.

Однако даже самая маленькая боеголовка может нанести огромные потери и привести к долговременным последствиям.

Бомба, убившая до 146 000 человек в Хиросиме во время Второй мировой войны, весила 15 килотонн. Современные ядерные боеголовки могут весить около 1000 килотонн.



Зоны поражения от ядерного оружия / Фото BBC

В зоне непосредственного ядерного взрыва все мгновенно разрушается в радиусе нескольких километров.

Напомним, недавно 24 канал писал о том, в каком состоянии ядерное оружие в россии. Государство-агрессор тратит миллиарды средств на содержание ядерного арсенала, однако не все ракеты в боевой готовности.

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