Коварство России забавляет: после бури оккупанты нарастили ракетоносители в Черном море

В Черном море бурлил шторм, повлекший немало бед. Однако российские оккупанты держат наготове ракетоносители "Калибров". Две из них являются подлодками.

Ранее было известно, что в Черном море Россия вывела фрегат "Адмирал Макаров". Собственно, утром 28 ноября в Военно-морских Силах проинформировали, что к нему на помощь подплыли 2 подлодки.

Смотрите также Сильный шторм уничтожает оборону Крыма: военный свод от Свитана

Угроза с моря: сколько "Калибров" в общей сложности

Как отмечают в ВСУ, общий залп ракет типа "Калибр" может составить до 16 единиц. То есть угроза ракетных обстрелов, несмотря на изменяющуюся погодную ситуацию, достаточно высока.

В Черном море находятся 3 вражеских корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп до 16 ракет,

– говорится в сообщении.

В силах обороны Юга призывают не паниковали, хоть и атаки возможны. Вместо этого стоит позаботиться о собственной безопасности и в случае воздушной тревоги оперативно пойти в укрытие.



Какая ситуация в Черном море по состоянию на 28.11.23, 08:00 / Инфографика ВМС

Важно, что в Азовском море вражеские корабли – отсутствуют и за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу не осуществлялся. В то же время в Средиземном море было зафиксировано 2 вражеских корабля.

Больше о шторме

Как сообщали в ВМС, опасная погода в Черном море заставила Россию на время вернуть все свои военно-морские корабли и ракетоносцы в пункты базирования.

Аналитики из Института изучения войны подчеркивают, что шторм повредил железнодорожные линии оккупантов в прибрежных районах. Также он рассеял минные поля, вызвав дрейф взрывчатки по части морского побережья.

О непогоде в районе Крымского полуострова синоптики предупреждали заранее. Там отмечали, что волны будут достигать от 6 до 8 метров высотой – то есть будут иметь высоту трехэтажного дома.

В ВМС в очередной раз подчеркивают: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), когда отключает систему автоматической идентификации (AIS).