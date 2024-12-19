Есть ли российские носители "Калибров" в Черном и Азовском морях

Накануне, 13 декабря, Россия в очередной раз массированно атаковала Украину ракетами и дронами. В частности, запустила 24 "Калибры" из Черного моря.

Есть ли вражеские ракетоносители в море сегодня, сообщает 24 Канал со ссылкой на Военно-морские Силы ВСУ.

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Сколько "Калибров" в море

В ВМС рассказали, какая ситуация в морях по состоянию на 06:00 19 декабря. Заметили, в Черном и Азовском море отсутствуют российские корабли.

Между тем в Средиземном – 6. В частности, 3 носителя "Калибров". Общий зал – до 25 крылатых ракет.

В Черном и Азовском море нет ракетоносителей \ Инфографика ВМС

К слову, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море – 1 судно, которое продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское – 5 судов, 2 из которых продолжили движение из пролива Босфор.

Также в ВМС подчеркнули, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Оккупанты выключают системы автоматической идентификации.