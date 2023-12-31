Щелкает, как семечки: Игнат рассказал, сколько "Кинжалов" уничтожил комплекс Patriot

С начала полномасштабной войны Россия запустила по территории Украины тысячи ракет разных типов. Среди них и аэробаллистические ракеты "Кинжал", которые украинские защитники могут сбивать из систем ПВО Patriot.

Как сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, в целом украинские защитники неба сбили 15 "Кинжалов". Впервые ликвидировать "не имеющую аналогов" ракету удалось в мае 2023 года.

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Сколько "Кинжалов" сбили в 2023 году

Украина получила на вооружение комплексы Patriott" в апреле 2023 года. До этого времени украинские защитники не имели на вооружении таких систем и средств, которые могли бы сбивать аэробаллистические ракеты. Однако с появлением ЗРК Patriott" ситуация изменилась.

В целом с начала полномасштабного вторжения Россия запустила по территории Украины несколько десятков ракет типа "Кинжал". Как сообщил Игнат, силы и средства ПВО смогли сбить 15 из этих ракет.

! Большинство ракет типа "Кинжал" было запущено, когда у украинских защитников не было вооружения, которое способно сбивать такой тип ракет.

Patriott" способен сбивать баллистику и аэробаллистические ракеты, такие как "Кинжал". 4 мая был сбит первый "не имеющий аналогов" "Кинжал" Х-47 – ракета М2. Таким образом, продолжается отсчет... Стартовал отсчет именно с этого времени. Потом было еще шесть, еще шесть, и сейчас имеем 15 тех "Кинджалов", сбитых именно системой Patriott",

– рассказал Игнат.

В то же время пресс-секретарь Воздушных сил отметил, что Украине необходимо больше систем ПВО типа Patriott", ведь они помогают защищать украинское небо не только от вражеских ракет, но и самолетов. Однако Игнат добавил, что сейчас у украинских военных больше систем защиты, чем в прошлом году.

Сколько ракет запустила Россия с 24 февраля 2022 года

По состоянию на 21 декабря, по словам Юрия Игната, Россия запустила по территории Украины более 7 400 ракет разных типов. Силы и средства ПВО смогли сбить около 1 600 ракет. Впрочем, Игнат подчеркнул, что говорится о всех типах вооружения – и С-300, и С-400, Х-22 и баллистические ракеты.

В Воздушных силах добавили, что Россия уже использовала около трети всех ракет типа С-300 и С-400. Также враг использовал около 900 баллистических ракет "Искандер-М".

Также россияне запустили около 3 700 "Шахедов", из которых силы и средства ПВО сбили 2 900. Здесь также следует добавить, что оккупанты впервые начали их применять в сентябре 2022 года. Тогда для украинских защитников это было новое вооружение и показатель сбивания был ниже. Впрочем, силы и средства ПВО в среднем уничтожают около 80% дронов-камикадзе.