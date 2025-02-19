Уровень доверия украинцев к Зеленскому больше на 4-5%, чем уровень доверия американцев к Трампу

Дональд Трамп недавно заявил об очень низком уровне поддержки Зеленского. Глава Минцифры прокомментировал это.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал рейтинги Зеленского. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение.

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Какие на самом деле рейтинги Зеленского

Михаил Федоров сравнил рейтинги доверия Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Уровень доверия украинцев к Президенту Зеленскому больше на 4-5%, чем уровень доверия американцев к президенту Трампу,

– пояснил он.

Рейтинг поддержки Трампа – 48% – 49%, согласно последней информации за февраль 2025 года.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимира Зеленского поддерживают всего 45 украинцев. такое заявление он выдал после переговоров американской и российской делегаций в Саудовской Аравии.

Зеленский назвал информацию о 4% дезинформацией, поступающей из России, и планирует обнародовать результаты соцопросов, чтобы разорвать этот дезинформационный круг.