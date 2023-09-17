Цифры впечатляют: сколько людей спасло ГСЧС за время полномасштабной войны

В Украине 17 сентября отмечают День спасателя. В МВД рассказали, сколько людей спасли чрезвычайники за полтора года войны.

Обнародованные цифры действительно впечатляют. Важно понимать, что речь идет о спасении каждый день, поминутно, без колебаний.

К слову Разминируют, извлекают из воды и огня, сохраняют жизнь: в Украине отмечают День спасителя

Тысячи спасенных жизней благодаря ГСЧС

Глава МВД отметил, что случайных людей в рядах ГСЧС нет. Ведь это призвание и выбор каждого, кто готов прийти на помощь оказавшимся в беде людям.

Ликвидация последствий вражеских обстрелов, тушение пожаров, разбор завалов, разминирование украинских территорий — все это лишь часть титанической работы спасателей.

Сложный и рискованный путь объединяет людей героическими поступками и противостояниями. И у каждого успешно преодоленного вызова самая ценная награда — сохраненные жизни. Чрезвычайники с начала полномасштабной войны спасли более 11 600 человек,

– подчеркнул Игорь Клименко.

Министр уточнил, что:

5357 – достали из-под завалов разрушенных врагом зданий,

3009 спасен из бытовых пожаров,

2112 – на объектах горной отрасли,

564 – в горах,

476 – на водоемах,

141 – при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Сегодня я первоочередно благодарю вас именно за тысячи спасенных судеб. И за безопасность, которую вы возвращаете людям. С Днем спасителя! Слава наших героям без оружия!" – подчеркнул глава МВД.

С 24 февраля 2022 чрезвычайники спасли более 11 600 человек: смотрите видео

Более 3000 спасенных за 2023 год

В ГСЧС уточнили, что за этот год уже спасли более 3000 человек Также подчеркнули, что подразделения ежедневно работают для того, чтобы сохранить самое ценное – человеческие жизни.

Помните: если вам нужна помощь, вы всегда можете рассчитывать на наших мужественных, смелых и решительных спасателей и спасательниц. В будние и выходные, днем и ночью – мы всегда рядом!

– подчеркнули в ГСЧС.

С начала 2023 года спасены уже более 3000 человек / Инфографика ГСЧС

