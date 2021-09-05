А сколько министров так могут, – Малюська объяснил свой экстравагантный имидж и поступки

Министр юстиции Денис Малюська за 2 года работы успел отметиться десятком необычных образов и нетипичных фото. Как объясняет сам министр, таким образом он нередко пропагандирует здоровый образ жизни.

Речь идет о фотографиях, на которых министр делает стойку на руках, или сидит на столе в позе лотоса.

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По словам Малюськи, с одной стороны, это – популяризация физкультуры.

А с другой – посчитаем, сколько министров так могут. Надо же пропагандировать здоровый образ жизни. Я шучу, но в западной Европе принципиально иной подход к популяризации спорта. Там все делается, чтобы поддерживать здоровый дух,

– заметил министр.

Он добавил, что это и для экономики дешевле. К тому же, как напомнил Малюська, ко многим фото он добавляет действительно важную информацию. На вопрос, помогает ли имидж веселого и эпатажного министра в работе, Малюська ответил утвердительно.

"Помогает. Всегда встречаешь незнакомого человека, знакомишься, а у него улыбка просто до ушей: есть представление, что веселый, умный, интересный человек, скромный", – подытожил министр юстиции.

За 2 года работы Малюська заработал в должности почти 1,5 миллиона гривен. Правда, после уплаты налогов эта сумма уменьшилась до 1 180 095,02 гривны.

Денис Малюська регулярно публикует необычные фото из своего кабинета. Там он уже позировал на столе в позе лотоса, а также вверх ногами.