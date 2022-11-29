Сколько мобилизованных способна подготовить Россия и почему перебрасывает призывников в Беларусь

Война – математика и постоянные расчеты. Мобилизационная система россиян может готовить новых "военных" в количестве 150 тысяч человек за два месяца.

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Он также отметил, что это та мобилизационная система, которая в них внедрена уже в последние десятилетия. После развала Советского Союза механизмы призыва разрушились, но на ее устоях россияне пытались что-то построить.

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Рассвет объяснил, как выглядит российская система мобилизации – есть определенное количество пунктов подготовки личного состава и полигонов, где идет обучение.

Сколько россиян могут мобилизовать

"Но россияне могут кое-как подготовить лишь 150 тысяч за два месяца – все, что больше, похоже на попытки заполнить литровую банку двумя литрами воды", – добавляет специалист.

Мы уже это видели с этой мобилизацией – поэтому сейчас россияне в течение ноября-декабря готовят срочников, они призвали их немало,

– говорит Роман Свитан.

А следующую волну, россияне смогут себе позволить не раньше января. Эта система подготовки не даст им большое количество военных, поэтому россияне и используют белорусские полигоны.

Роман Свитан о мобилизационной способности России: смотрите видео

"Но Беларусь хоть и имеет такую же систему, как Россия, однако может подготовить не более 10 тысяч военных – именно поэтому примерно такое количество отправили россияне в Беларусь", – резюмирует эксперт.

Потенциальная угроза со стороны Беларуси есть всегда

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что оккупанты пытаются сдерживать действия подразделений Сил обороны. Они готовят к боевым действиям подразделения, которые дислоцируются в Беларуси. В Генштабе отметили, что враг уже перемещает личный состав и военную технику для восстановления потерь.

Военный эксперт и аналитик Андрей Харук считает , что непосредственно белорусская армия не несет угрозы. По его словам, она и так измотана, поскольку помогает оккупантам.

Путин нашел новый способ вовлечения Беларуси в войну против Украины. Так, кремлевский диктатор может избавиться от Александра Лукашенко и захватить контроль над его войском. Аналитики Института Роберта Лансинга ссылаясь на источники в российском военном руководстве подтвердили, что Кремль уже принял решение о ликвидации самопровозглашенного президента Беларуси. Отмечается, что обвинить в убийстве Лукашенко даже если покушение будет неудачным, Кремль хочет Украину, Польшу и НАТО.