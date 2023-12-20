Сколько мужчин призывного возраста ежедневно уезжают из Украины: данные ГПСУ
В Государственной пограничной службе рассказали, сколько мужчин призывного возраста каждый день выезжают из Украины за границу. В ведомстве также пояснили, на основе каких документов выпускаются из страны военнообязанных.
Начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, полковник Игорь Матвийчук рассказал на пресс-конференции, сколько мужчин выезжают по всему участку западной границы, пишет 24 Канал.
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Что известно о количестве мужчин, выезжающих за границу
Полковник Госпогранслужбы заявил, что за сутки из Украины на западном участке границы выезжают:
- ориентировочно 6 тысяч мужчин призывного возраста;
- из них по системе "Шлях" как волонтеры – только 150 – 200 мужчин.
Игорь Матвийчук рассказал, что больше всего мужчин призывного возраста, пересекающих границу, это водители грузовых перевозок, те, кто сопровождает лица с инвалидностью, лица с инвалидностью, многодетные мужчины и те, кто воспитывает трое и больше детей.
В законодательстве не детализированы системы контроля и возможность контроля за лицом, сопровождающим лицо с инвалидностью. То есть, одно лицо с инвалидностью могут сопровождать в разное время разные люди на основании акта установления факта ухода, который выдается любому; он не защищен, его можно подделать. Так что с одним лицом с инвалидностью могут выехать несколько человек, а проверить, вернулись ли предыдущие, невозможно. Эта система нуждается в совершенствовании. Министерство социальной политики должно урегулировать этот вопрос,
– заявил чиновник.
Начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы пояснил, что значительная часть выезжающих за границу мужчин имеют справки о непригодности к военной службе.
Выезд за границу мужчин призывного возраста
- Во время действия военного положения и общей мобилизации выезд за границу мужчинам призывного возраста (18 – 60 лет) запрещен. Однако законодательство определяет категории мужчин, которым можно уехать за границу, несмотря на призывной возраст.
- Речь прежде всего о лицах с инвалидностью 1, 2 или 3 группы. Они могут пересечь границу даже во время действия военного положения, имея при себе удостоверение, подтверждающее инвалидность, пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.
- Уехать также могут многодетные родители, мужчины, сопровождавшие лицо с инвалидностью и другие категории. Подробнее читайте по ссылке.