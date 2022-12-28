Петиция об исключении России из ООН набрала две трети необходимых голосов

Украинцы создали петицию, чтобы покончить с наибольшим обманом в истории международной политики. В ней говорится об исключении России из ООН.

Петиция об исключении России из ООН набрала уже 200 тысяч голосов из 300 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.

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Важная петиция

Отмечают, что эта петиция может стать одной из наиболее подписываемых на этом ресурсе, если соберет еще 100 тысяч голосов.

Движение "Долой РФ из ООН!" отмечает, что Россия нелегитимно занимает свое место и в ООН и среди постоянных членов Совета Безопасности.

По нынешнему статусу в ООН Россия не является ни частью Совета Безопасности, ни членом ООН, поскольку не прошла процедуру вступления в ООН согласно статье 4 Устава ООН. В этом Уставе ООН говорится, что Советский Союз еще существует, а Россия вообще не упоминается,

– подчеркивают авторы петиции.

По их мнению, лишение России права вето в Совбезе ООН восстановит мир и порядок в международном обществе.

Четкая позиция Эстонии и Польши

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал исключение России из Совбеза ООН.

"Считаю нелегитимным членство России как государства-агрессора в Совете Безопасности ООН. Россия не должна быть членом СБ ООН", – написал Рейнсалу в своем твиттере.

Представитель министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина поддержал инициативу Украины по исключению Российской Федерации из Организации Объединенных Наций, назвав такое решение закономерным.

Он напомнил, что уже несколько десятилетий ведутся разговоры о необходимости реформировать ООН, а также о роли Совета Безопасности и праве вето ее постоянных членов.

"Следует вспомнить, как Россия с нарушением международного права заняла это постоянное место в Совете Безопасности ООН после распада Советского Союза, и стоит начать на этом форуме дебаты о том, что Россия нарушает международное право и является агрессором, совершая военные преступления", – отметил он.