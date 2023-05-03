В I квартале 2023 года Метинвест уплатил более 2,5 миллиарда гривен налогов в бюджет Украины

Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, Метинвест Рината Ахметова остается опорой экономики страны. С учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, Группа в I квартале 2023 перечислила в бюджеты всех уровней в Украине более 2,5 миллиарда гривен налогов и сборов.

Так, за январь-март 2023 украинские предприятия Метинвеста уплатили около 725 миллионов гривен единого социального взноса, более 649 миллионов гривен налога с доходов физических лиц и около 442 миллионов гривен налога на прибыль.

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Также значительными источниками наполнения государственного и местных бюджетов стали:

плата за землю – более 288 миллионов,

плата за пользование недрами – около 174 миллионов гривен,

экологический налог – около 136 миллионов гривен.

Не в традициях украинцев опускать руки. Поэтому предприятия Метинвеста продолжают наполнять казну Украины в сверхсложных военных условиях, под постоянной угрозой вражеских обстрелов. Мы держим строй на экономическом направлении, несмотря на потерю контроля над мариупольскими комбинатами, блокаду портов и другие негативные для отрасли факторы. Ведь понимаем, что бизнес должен работать на победу, а затем и на восстановление Украины. Все как один, потому что страна у нас одна,

– подчеркнул Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.