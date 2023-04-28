Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. Он рассказал, что об этом говорили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский. Отметим, что Столтенберг также рассказал, что более 9 украинских бронетанковых бригад прошли обучение.

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"А для того, чтобы выполнить задание по освобождению оккупированных всех (территорий – 24 Канал) на границы 1991 года, то здесь возвращаться надо к словам заместителя министра (иностранных дел – 24 Канал) Мельника, который говорил, что нужно в 10 раз больше вооружения и техники", – рассказал Романенко.

Он отметил, что экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник говорил о том, что нужно выделить 1% ВВП от каждой страны-партнера, чтобы Силы обороны Украины могли добиться победы.

"Здесь такой глубокий смысл. Нужна именно такая помощь. И поэтому сейчас все эти процессы происходят. Хотя мы понимаем, что есть вопросы относительно погодных условий", – отметил военный эксперт.

Сколько техники нужно Украине для победы: смотрите видео

Надо время

Генерал-лейтенант отметил, что на видео с фронта можно увидеть воду в окопах. К тому же дороги для применения тяжелой техники под вопросом.

"Поэтому нужно время для того, чтобы ситуация эта улучшилась. И это именно то время, где мы должны удерживать наступательные действия противника на Востоке. И мы должны завершать подготовку для проведения наступательных, контрнаступательных действий", – отметил основатель БФ "Закроем небо Украины".

Какие задачи ВСУ

Игорь Романенко напомнил, что во время начала полномасштабного вторжения потенциал российской оккупационной армии втрое превышал военный потенциал ВСУ. По его словам, благодаря ведению боевых действий, ВСУ удалось за это время сократить эту разницу почти на треть.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что задачами ВСУ на Востоке является остановка продвижения противника, уничтожение живой силы и вооружения, а также вынужденный переход россиян к обороне.

И это время – "окно возможностей" – использовать нам для того, чтобы сформировать нам стратегического уровня резервы с учетом такой разницы в потенциалах,

– рассказал он.

Кроме того, по словам военного эксперта, нужно четко представлять, что для успешного проведения наступательных действий украинской армии нужно преодолевать достаточно прочную оборону оккупантов. Речь, в частности, о нескольких рубежах с минированиями.

Что нужно украинской армии

"Для этого нужны средства для нанесения удара, включающие ракетные войска, авиацию, артиллерию с большим количеством боеприпасов. У нас меньший потенциал известен в авиации и в ракетных возможностях", – отметил он.

По мнению Романенко, надежды именно на ствольную артиллерию и систему залпового огня. Однако, в ВСУ этого меньше, чем в российской армии.

"То надо выходить благодаря большому количеству поставок боеприпасов для использования современной западной техники, нанесения поражения этой артиллерийской техникой", – сказал генерал-лейтенант.

Также говорится о применении дополнительных беспилотных летательных аппаратов – камикадзе и ударных. А еще – привлечение самолетов и ударных вертолетов.

"В таких непростых условиях придется выполнять эти задачи. Поэтому их нужно воспринимать реалистично", – подчеркнул он.

Что известно о поставках обещанной техники