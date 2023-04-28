Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриймо небо України" Ігор Романенко. Він зазначив, що про це говорили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський. Зауважимо, що Столтенберг також розказав, що понад 9 українських бронетанкових бригад пройшли навчання.

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"А для того, щоби виконати завдання по звільненню окупованих всіх (територій – 24 Канал) на кордони 1991 року, то тут повертатися треба до слів заступника міністра (закордонних справ – 24 Канал) Мельника, який говорив, що треба в 10 разів більше озброєння й техніки", – розповів Романенко.

Він зауважив, що експосол України в Німеччині Андрій Мельник казав про те, що треба виділити 1% ВВП від кожної країни-партнера, щоби Сили оборони України могли досягти перемоги.

"Тут є такий глибокий сенс. Потрібна саме така допомога. І тому зараз всі ці процеси відбуваються. Хоча ми розуміємо, що є питання щодо погодних умов", – зазначив військовий експерт.

Скільки техніки треба Україні для перемоги: дивіться відео

Треба час

Генерал-лейтенант зауважив, що на відео із фронту можна побачити воду в окопах. До того ж дороги для застосування важкої техніки під сумнівом.

"Тому потрібний час для того, щоби ситуація ця покращилася. І це саме той час, де ми повинні утримувати наступальні дії противника на Сході. І ми повинні завершувати підготовку для проведення наступальних, контрнаступальних дій", – наголосив засновник БФ "Закриймо небо України".

Які завдання ЗСУ

Ігор Романенко нагадав, що під час початку повномасштабного вторгнення потенціал російської окупаційної армії утричі перевищував воєнний потенціал ЗСУ. За його словами, завдяки веденню бойових дій, ЗСУ вдалося за цей час скоротити цю різницю майже на третину.

Генерал-лейтенант наголосив, що завданнями ЗСУ на Сході є зупинення просування противника, знищення живої сили та озброєння, а також вимушений перехід росіян до оборони.

І цей час – "вікно можливостей" – використати нам для того, щоби сформувати нам стратегічного рівня резерви з урахуванням такої різниці в потенціалах,

– розповів він.

Окрім того, за словами військового експерта, треба чітко уявляти, що для успішного проведення наступальних дій українській армії треба долати досить міцну оборону окупантів. Мовиться, зокрема, про декілька рубежів з мінуваннями.

Що треба українській армії

"Для цього потрібні засоби для завдання удару, які включають ракетні війська, авіацію, артилерію з великою кількістю боєприпасів. У нас менший потенціал відомий в авіації та в ракетних можливостях", – зауважив він.

На думку Романенка, сподівання саме на ствольну артилерію та системи залпового вогню. Однак, у ЗСУ цього менше, ніж у російської армії.

"То треба виходити завдяки великій кількості постачання боєприпасів для використання сучасної західної техніки нанесення ураження цією артилерійською технікою", – сказав генерал-лейтенант.

Також мовиться про застосування додаткових безпілотних літальних апаратів – камікадзе та ударних. А ще – залучення літаків та ударних вертольотів.

"В таких непростих умовах доведеться виконувати ці завдання. Тому їх треба сприймати реалістично", – наголосив він.

Що відомо про поставки обіцяної техніки