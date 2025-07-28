Зеленский провел совещание со всеми, кто работает над обменами пленными, и назвал цифру возвращенных

Президент Украины Владимир Зеленский провел 28 июля совещание почти со всеми, кто работает над освобождением пленных или помогает им. Он сообщил, сколько пленных уже удалось вернуть.

Участники встречи почтили память погибших от теракта в Еленовке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в Telegram.

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О чем говорил Зеленский с командой?

Зеленский провел совещание почти со всеми, кто работает над освобождением пленных или помогает им. Были представители штаба, представители служб, которые привлекаются к обменам, команда Офиса. Это также были гражданские и военные, освобождены ранее из плена – в частности защитники Мариуполя, азовцы, парамедик "Тайра" и гражданская Ление Умерова, которую оккупанты захватили в Крыму.

Благодарен всем за эту встречу. Почтили память воинов, погибших от ужасного теракта в Еленовке. Мы говорили о самом важном: возвращение всех наших людей домой, на каком этапе мы сегодня с обменами,

– рассказал Зеленский.

Всего с начала полномасштабного вторжения России из плена в рамках обменов вернулось 5 857 человек, еще 555 человек – вне обменов. В рамках переговоров в Стамбуле вернули более 1000 человек. Зеленский выразил надежду освободить и тех гражданских, которых еще удерживает Россия.

"Важно продолжать обмены, проверять ситуацию по каждой фамилии. Каждый и каждая важны. Я благодарен всем, кто делает максимум для того, чтобы обмены были возможными, и всем, кто помогает", – отметил президент.

Зеленский провел совещание с теми, кто занимается обменами пленных