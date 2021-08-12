Украинские политики потратили на рекламу в фейсбуке больше миллиона долларов: кто больше всех

Общая сумма расходов на политические рекламные посты в фейсбуке в 2021 году уже достигла суммы в 1,2 миллиона долларов. За это же время в прошлом году на фейсбучную рекламу потратили гораздо меньше – 850 тысяч долларов.

Среднемесячные расходы на распространение рекламных сообщений выросли со 141 тысячи долларов в первом полугодии 2020 года до 205 тысяч долларов за тот же период 2021 года. Такие данные обнародовало движение ЧЕСТНО на основе данных библиотеки фейсбук-рекламы.

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И рекламы, и расходов на нее в фейсбуке стало больше

Рост расходов не объясняется средней суммой одного пользователя. Расходы с одной страницы на один пост почти не увеличились:

в первом полугодии 2020 года средняя сумма расходов с одной активной страницы составляла 265 долларов,

в 2021 году – всего на 1 доллар больше – 266 долларов.

В то же время значительно возросло количество активных страниц:

за первые шесть месяцев 2020 года рекламные сообщения размещала в среднем 531 страница в месяц,

в 2021 году среднемесячное количество активных страниц выросло до 761 (+30%).

Больше всего средств тратят индивидуальные страницы политиков. В зависимости от месяца на страницы политиков приходится доля от 26% до 36% в общей структуре затрат на политическую рекламу в фейсбуке.

Хотя бы одно рекламное сообщение в первом полугодии 2020 года размещали более 1,5 тысячи страниц. Впрочем, почти треть от общей суммы расходов приходится на 20 самых активных страниц.



Расходы на фейсбук-рекламу / Инфографика Движения ЧЕСТНО

Кто из политиков тратит на рекламу в фейсбуке больше всех

Александр Шевченко

Первое место по расходам занимает страница Александра Шевченко. Он весной баллотировался в Верховную Раду в 87 округе. В 2021 он потратил 49,2 тысячи долларов. В целом с июня 2019 года его страница вложила в рекламу почти 130 тысяч долларов. Страница была особенно активной накануне выборов и в течение месяца после них.



Реклама Александра Шевченко / Коллаж Движения ЧЕСТНО

Александр Шевченко чаще всего продвигал собственные эфиры на телеканалах и строительство автодорог и другой инфраструктуры фирмой "ПБС". (Фирма выигрывает тендеры на миллиарды гривен, и формально Шевченко ней не владеет).

Главная страница "Слуги народа"

На втором месте по затратам на рекламу в фейсбуке – главная страница партии "Слуга народа". На ее продвижение потратили больше 47 тысяч долларов. Если в прошлые годы акцент на рекламе в фейсбуке делали только во время выборов, то в 2021 году страница активна и вне выборов.

В целом основную страницу "Слуги народа" Движение ЧЕСТНО называет едва ли не самой активной в этом году. Со страницы ежедневно публикуют по несколько рекламных сообщений. Особое внимание посвящают тому, что позиционируется как инициативы президента Зеленского – "Большая стройка", "Здоровая страна" и другие.



Рекламные сообщения "Слуги народа" / Коллаж Движения ЧЕСТНО

Арсений Яценюк

На третьем месте оказалась страница Арсения Яценюка, который только в 2021 вложил в рекламу 40 тысяч долларов. Политик рекламирует сообщения с различными поздравлениями, урывками эфиров или призывами ставить лайки и иногда платит до 3 тысяч долларов за один пост.



Рекламные сообщения Арсения Яценюка / Коллаж Движения ЧЕСТНО

"За майбутнє" и "Женское движение "За майбутнє"

Четвертое – пятое места занимают страницы "Политическая партия "ЗА МАЙБУТНЄ" и "​Женское движение "За майбутнє". Вместе они вложили в рекламу 57,9 тысячи долларов.

В двадцатку также попали две персональные страницы политиков из этой партии – Игоря Палицы и Ирины Сусловой.

"Первый независимый"

Медиа, образовавшееся после закрытия медведчуковских каналов "Первый независимый" также много тратит на свою рекламу. Телеканал вложил в рекламу на фейсбуке 16 900 долларов и попал в десятку страниц с самыми большими затратами.

В двадцатку также попали страницы 112.ua и NEWSONE TV. В целом телеканалы, связанные с Виктором Медведчуком, за первые шесть месяцев 2021 года потратили на рекламу более 46 тысяч долларов.

"Европейская Солидарность" и Петр Порошенко

ЕС потратил на рекламу в фейсбуке 37 тысяч долларов. Значительная часть этих расходов – страница самого Петра Порошенко, с которой потратили более 13 тысяч долларов.

Владимир Гройсман

Бывший премьер занимает 12 место, поскольку стабильно вкладывает деньги в свою страницу. За первые полгода он потратил 12 300 долларов.

В среднем 23% расходов приходится на страницы, которые невозможно четко идентифицировать, впрочем, они активно продвигают контент за и/или против политиков и партий.

Среди самых активных в 2021 году страницы:

"Монитор",

политические комментаторы "Руслан Бизяев",

"Михаил Чаплыга",

"Система".

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Общие расходы партий

Расходы с партийных страниц значительно меньше и составляют в среднем 18%. Отметим, что только политические партии публично отчитываются о происхождении и о расходах. Следовательно, существует проблема с точки зрения контроля таких расходов.

С партийных страниц расходы на рекламные сообщения сравнительно небольшие – на них приходится лишь около 16% от общей суммы средств, потраченных на политическую рекламу.

Только 20 партий в 2021 году потратили со своих официальных страниц больше 500 долларов, а более двух третей расходов с партийных страниц приходится на страницы "Слуги народа" и партии "За майбутнє".