Середньомісячні витрати на поширення рекламних дописів зросли зі 141 тисячі доларів у першому півріччі 2020 року до 205 тисяч доларів за той же період 2021 року. Такі дані оприлюднив Рух ЧЕСНО на основі даних бібліотеки фейсбук-реклами.
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І реклами, і витрат на неї у фейсбуці побільшало
Зростання витрат не пояснюються середньою сумою одного користувача. Витрати з однієї сторінки на один пост майже не збільшилися:
- у першому півріччі 2020 року середня сума витрат з однієї активної сторінки становила 265 доларів,
- у 2021 році – всього на 1 долар більше – 266 доларів.
Водночас значно зросла кількість активних сторінок:
- у перші шість місяців 2020 року рекламні дописи розміщувала в середньому 531 сторінка на місяць,
- у 2021 році середньомісячна кількість активних сторінок зросла до 761 (+ 30%).
Найбільше коштів витрачають індивідуальні сторінки політиків. Залежно від місяця на сторінки політиків припадає частка від 26% до 36% у загальній структурі витрат на політичну рекламу у фейсбуці.
Хоча б один рекламний допис у першому півріччі 2020 року розміщували понад 1,5 тисячі сторінок. Втім, майже третина від загальної суми витрат припадає на 20 найактивніших сторінок.
Витрати на фейсбук-рекламу / Інфографіка Руху ЧЕСНО
Хто з політиків витрачає на рекламу у фейсбуці найбільше
- Олександр Шевченко
Перше місце за витратами займає сторінка Олександра Шевченка. Він навесні балотувався до Верховної Ради у 87 окрузі. У 2021 він витратив 49,2 тисячі доларів. Загалом від червня 2019 року його сторінка вклала у рекламу майже 130 тисяч доларів. Сторінка була особливо активною напередодні виборів та впродовж місяця після них.
Реклама Олександра Шевченка / Колаж Руху ЧЕСНО
Олександр Шевченко найчастіше просував власні ефіри на телеканалах та будівництво автодоріг та іншої інфраструктури фірмою "ПБС". (фірма виграє тендери на мільярди гривень, і формально Шевченко нею не володіє).
- Головна сторінка "Слуги народу"
На другому місці за витратами на рекламу у фейсбуці – головна сторінка партії "Слуга народу". На її просування витратили понад 47 тисяч доларів. Якщо у минулі роки акцент на рекламі у фейсбуці робили лише під час виборів, то у 2021 році сторінка активна і поза виборами.
Загалом основну сторінку "Слуги народу" Рух ЧЕСНО називає чи найактивнішою у цьому році. Зі сторінки щодня публікують по кілька рекламних дописів. Окрему увагу присвячують тому, що позиціонується як ініціативи президента Зеленського – "Велике будівництво", "Здорова країна" тощо.
Рекламні дописи "Слуги народу" / Колаж Руху ЧЕСНО
- Арсеній Яценюк
На третьому місці опинилася сторінка Арсенія Яценюка, який лише у 2021 вклав у рекламу 40 тисяч доларів. Політик рекламує дописи з різними привітаннями, уривками ефірів або закликами ставити лайки та інколи платить до 3 тисяч доларів за один пост.
Рекламні дописи Арсенія Яценюка / Колаж Руху ЧЕСНО
- "За майбутнє" і "Жіночий рух "За майбутнє"
Четверте – п'яте місця посідають сторінки "Політична партія "ЗА МАЙБУТНЄ" та "Жіночий рух "За Майбутнє". Разом вони вклали у рекламу 57,9 тисяч доларів.
До двадцятки також потрапили дві персональні сторінки політиків із цієї партії – Ігоря Палиці та Ірини Суслової.
- "Перший незалежний"
Медіа, що утворилося після закриття медведчуківських каналів "Перший незалежний" також багато витрачає на свою рекламу. Телеканал вклав у рекламу на фейсбуці 16,9 тисяч доларів і потрапив у десятку сторінок із найбільшими витратами.
До двадцятки також потрапили сторінки 112.ua і NEWSONE TV. Загалом телеканали, пов'язані з Віктором Медведчуком, за перші шість місяців 2021 року витратили на рекламу понад 46 тисяч доларів.
- "Європейська Солідарність" і Петро Порошенко
ЄС витратив на рекламу у фейсбуці 37 тисяч доларів. Значна частина цих витрат – сторінка самого Петра Порошенка, з якої витратили понад 13 тисяч доларів.
- Володимир Гройсман
Колишній прем'єр посідає 12 місце, оскільки стабільно вкладає гроші у свою сторінку. За перші пів року він витратив 12,3 тисяч доларів.
В середньому 23% витрат припадає на сторінки, які неможливо чітко ідентифікувати, втім, вони активно просувають контент за та/чи проти політиків та партій.
Серед найактивніших у 2021 році сторінки:
- "Монітор",
- політичні коментатори "Руслан Бизяев",
- "Михаил Чаплыга",
- "Система".
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Загальні витрати партій
Видатки з партійних сторінок є значно меншими і становлять в середньому 18%. Відзначимо, що лише політичні партії публічно звітують про походження коштів та про витрати. Відтак існує проблема з точки зору контролю таких видатків.
Із партійних сторінок витрати на рекламні дописи порівняно невеликі – на них припадає лише близько 16% від загальної суми коштів, витрачених на політичну рекламу.
Лише 20 партій у 2021 році витратили зі своїх офіційних сторінок понад 500 доларів, а понад дві третини витрат із партійних сторінок припадає на сторінки "Слуги народу" та партії "За майбутнє".