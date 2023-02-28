Украина открыла десятки тысяч дел по агрессии России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Россия совершила "самые массовые нарушения прав человека". Украина пытается собрать доказательства всех преступлений.

Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Он отметил, что для Украины большое значение показали миру не просто эмоции, а процедурные доказательства незаконных действий России.

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"Мы начали более 64 тысяч уголовных дел, связанных с российской военной агрессией против Украины. Более 24 600 из них основываются на нарушениях законов и обычаев войны", – сообщил Малюк.

Борьба с агентами

Глава СБУ также рассказал, что одним из главных направлений его работы стало разоблачение российских агентов. По словам Малюка, СБУ разоблачила или задержала 360 вражеских агентов. Среди предателей были известные фигуры, такие как Виктор Медведчук, прокремлевский украинский политик и личный друг президента Путина, а также граждане, собиравшие информацию о расположении украинских войск.

Десятилетиями Россия насыщала нашу страну своими агентами в органах государственного управления, церкви, военно-промышленном комплексе, – отметил Малюк.

Он добавил, что СБУ вынуждена была "полностью переорганизоваться" для противодействия угрозе, а работники ведомства практически живут на фронте.

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