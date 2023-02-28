Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк. Він зазначив, що для України велике значення показали світу не просто емоції, а процедурні докази незаконних дій Росії.

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"Ми розпочали більше ніж 64 тисячі кримінальних проваджень, пов'язаних з російською військовою агресією проти України. Більш як 24 600 з них ґрунтуються на порушеннях законів та звичаїв війни", – повідомив Малюк.

Боротьба з агентами

Голова СБУ також розповів, що одним із головних напрямків його роботи стало викриття російських агентів. За словами Малюка, СБУ викрила або затримала 360 ворожих агентів. Серед зрадників були відомі фігури, такі як Віктор Медведчук, прокремлівський український політик та особистий друг президента Путіна, а також громадяни, які збирали інформацію про розташування українських військ.

Десятиліттями Росія насичувала нашу країну своїми агентами в органах державного управління, церкві, військово-промисловому комплексі, – зазначив Малюк.

Він додав, що СБУ змушена була "повністю переорганізуватися" для протидії загрозі, а працівники відомства практично живуть на фронті.

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