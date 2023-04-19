Задокументировано около 80 тысяч военных преступлений, это количество только растет, – Костин

Уже нет сомнений в том, что преступления окупантов против гражданского населения Украины являются не чем-то "случайным", а элементом системной и долговременной политики террора России. В частности, в этом уверен генеральный прокурор Костин.

В среду, 19 апреля, глава Офиса Генерального прокурора Андрей Костин выступал с речью в Конгрессе США. Во время нее он рассказал о преступлениях оккупантов на войне против Украины от 24 февраля 2022 года, – информирует 24 Канал со ссылкой на трансляцию канала "Голос Америки".

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Действия врага не спонтанны и не случайны

По словам Костина, ужасные факты преступлений, о которых уже знает весь мир, – это "не аномалия, это не исключение", а – черта российских вооруженных сил и их приспешников.

Также он привел слова госсекретаря США Энтони Блинкена, отметив, что "Россия совершила преступления против человечности в Украине". И это ни в коем случае не спонтанные или случайные действия.

Сейчас (с начала широкомасштабного вторжения – 24 Канал) мы зарегистрировали около 80 тысяч военных преступлений. Количество доказательств экспоненциально растет. Это связано с деоккупацией части Украины,

– констатировал глава Офиса Генпрокурора.

Кроме того, он подчеркнул, что россияне обстреливают эвакуационные конвои и пути, пытают и насилуют людей. В то же время захватчики совершают массовые казни украинцев, после которых остаются массовые захоронения по всей стране.

Очевидно, цель врага – посеять страх среди гражданского населения, запугать его и заставить сложить оружие.

Российских чиновников ждет Гаага

Следует помнить, что за все преступления рано или поздно будет возмездие и в России получат по заслуге за то, что совершили против Украины.

Недавно генпрокурор Андрей Костин заявил, что Вашингтон направит в Гаагу прокурора по делу против России. Собственно, наши западные партнеры готовы помогать нам привлекать к ответственности захватчиков.

Вместе с тем в марте Международный уголовный суд в Гааге в Нидерландах, выдал ордер на арест самого Путина. Подозревают диктатора в похищении украинских детей с оккупированных территорий.

Во время этой речи Костин акцентировал внимание на том, что освобождение территорий от оккупантов приносит плохие новости. Скажем, после деоккупации Правобережья Херсона через некоторое время стало известно, что враг пытал и убивал там людей, как в Буче, Ирпене и других городах.