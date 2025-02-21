Трампа считают диктатором вдвое больше американцев, чем Зеленского: статистика

Согласно результатам нового опроса, вдвое больше американцев считают президента США Дональда Трампа "диктатором" по сравнению с Владимиром Зеленским. Интересно, что недавно сам Трамп использовал этот термин для описания украинского президента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek. Отмечается, что в опросе от YouGov, проведенном 19 февраля, принял участие 4071 американец.

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Считают ли американцы Трампа диктатором

По результатам опроса, 41% участников считают Дональда Трампа диктатором, в то же время 45% имеют противоположное мнение. Стоит отметить, что пол сыграл роль в ответах участников, поскольку среди женщин около 46% считают Трампа диктатором по сравнению с 35% среди мужчин.

Еще 14% респондентов заявили, что они еще не сформировали окончательного мнения.

Когда же участников спросили, считают ли они Владимира Зеленского диктатором, 22% ответили "да", тогда как 45% сказали "нет". В то же время большая часть участников опроса, около 33%, не были уверены.

Напомним, недавно Дональд Трамп снова набросился на Зеленского и назвал его "диктатором без выборов". По его словам, президент Украины убедил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, "которую нельзя было выиграть". Трамп также утверждает, что в Украине исчезли 175 миллиардов долларов, которые выделили США.

Рядом странных заявлений в адрес украинского лидера отличился и миллиардер Илон Маск. Он резко раскритиковал Владимира Зеленского, обвинив его в том, что он "питается мертвыми телами" украинских солдат.