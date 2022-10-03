Поддержка вступления в НАТО – самая высокая за всю историю наблюдений: свежий опрос

После жалкой попытки России аннексировать территорию Украины, наша страна подала заявку на вступление в НАТО по сокращенной процедуре. Это решение поддерживает около 90% опрошенных украинцев.

Об этом свидетельствуют новые результаты общенационального опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО

Согласно свежим результатам, вступление в НАТО поддерживают крупнейшее в истории наблюдений количество украинцев. На референдуме эту инициативу поддержали бы 83%,

против выступают 4%,

не проголосовали бы – 9%.

В июне 2022 года поддерживали вступление в Альянс 76%. Вступление в НАТО несколько осторожнее воспринимается жителями Востока страны (69% – за вступление, 9% – против, 17% – не пришли бы на голосование).



Как разделились взгляды / Фото "Рейтинга"

Несмотря на это, по сравнению с предыдущим опросом, динамика в поддержке вступления в Альянс среди жителей этого макрорегиона очень положительная (в июне за – 55%, против – 20%, не пришли бы голосовать – 22%).

А как насчет ЕС

По результатам общенационального опроса, 86% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против – 3%, не проголосовали бы – 7%). Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастов.



Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС / Фото "Рейтинга"

Что известно об опросе Исследование провела Социологическая группа "Рейтинг" 1 – 2 октября 2022 года. Всего опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Способ опроса: CATI. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Украина подала заявку на вступление в НАТО: главное

30 сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина уже прошла свой путь в НАТО и подает заявку в Североатлантический альянс. Переговоры продолжались уже некоторое время и сегодня Альянс уже готов по-другому воспринимать Украину.

После этого лидеры 9 стран НАТО в Восточной и Центральной Европе отметили поддержку суверенитета нашего государства и призвали увеличить военную помощь Украине. Кроме того, они акцентировали внимание на поддержке решения Бухарестского саммита НАТО 2008, на котором тогдашний Генсек Яап де Хооп Схеффер заявил, что Украина и Грузия в будущем станут членами НАТО.

В Пентагоне назвали обязательное условие вступления Украины в Североатлантический альянс. Главное – коллективное решение всех государств-членов.

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