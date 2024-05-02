Как долго еще может продолжаться война: командующий ДШВ Скибюк сделал предположение

Более двух лет Украина отражает российскую агрессию. Глава Десантно-штурмовых войск сказал, сколько, по его мнению, еще времени точно продлится война.

Генерал Игорь Скибюк рассказал, сколько еще придется изгонять с украинской земли оккупантов, и какой видит победу.

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Учимся быть сильными

Командующий ДШВ отметил, что он не знает, как долго еще продлится война. Впрочем, он уверен, что боевые действия не прекратятся в этом году и в следующем. "Далее – будет видно", – подытожил генерал.

Скибюк отметил, что готовит личный состав к тому, что мы не должны быть слабыми.

Мы должны осознавать, что наша подготовка – это и будущее Украины, и будущее наших близких,

– подчеркнул командующий.

Как побороть оккупантов

Генерал назвал два подхода, нужны для того, чтобы выиграть войну. Первый – это иметь преимущество над противником. Сюда входит уровень подготовки и мотивации каждого отдельного солдата, и более эффективная работа штабов, и лучшая ситуационная осведомленность на поле боя.

Второе – это применение новых технологий в различных сферах.

Как выглядит победа

Скибюк описал, какой он видит победу. По – первое, это сожженная и брошенная техника противника, много пленных.

По – второе, это выход на государственную границу. Возможно, создание так называемого пояса безопасности вглубь территории России.

Генерал говорит, что мечтает застать момент победы, когда за спиной – все хорошо, а впереди – разбитый враг, который не имеет других шансов, как принять наши условия.

Может ли Украина в этом году пойти в контрнаступление

Американский генерал Бен Ходжес заметил, что главной задачей ВСУ на этот год является стабилизация фронта и предотвращение российского прорыва. Украинским силам нужно выиграть время, чтобы получить усиление от Запада.

Ходжес считает, что Украина может перехватить инициативу в непрямой войне благодаря дроновым ударам по России, уменьшению потенциала врага и укреплению своего.

В то же время к наземному контрнаступлению в 2024 году наше государство вряд ли сможет быть готовым.