Продлится годами, – президент Чехии сделал неутешительный прогноз относительно войны в Украине

Украинские защитники успешно сдерживают российских военных и наносят им значительные потери. Однако полномасштабная война между Украиной и Россией может длиться годами, если ситуация на фронте не изменится.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Чехии Петра Павела в интервью BBC.

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Как Павел прокомментировал ход войны в Украине

По словам Павела, оккупационные войска смогли оккупировать часть украинских территорий, но ценой огромных жертв и потерь.

Пока украинская оборона успешна, потому что они наносят российским войскам огромный ущерб. Они способны удерживать позиции, особенно в важных для Украины местах. И если война будет продолжаться в таком же духе, она продлится годами. Такое положение дел является неприемлемым для всех,

– подчеркнул президент Чехии.

Он также отметил, что кроме поддержки Украины, не менее важным также является оказывать максимальное давление на Россию и демонстрировать, что "на поле боя нет победы".

Напомним,, ЕС готовят самые жесткие санкции против России с 2022 года. Они должны ударить по нефтяным доходам и финансовым схемам, позволяющих Кремлю продолжать войну.