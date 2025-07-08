Продлится годами, – президент Чехии сделал неутешительный прогноз относительно войны в Украине
- Президент Чехии Петр Павел прогнозирует, что война между Украиной и Россией может длиться годами.
- Павел отметил важность поддержки Украины и давления на Россию, чтобы показать, что на поле боя нет победы.
Украинские защитники успешно сдерживают российских военных и наносят им значительные потери. Однако полномасштабная война между Украиной и Россией может длиться годами, если ситуация на фронте не изменится.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Чехии Петра Павела в интервью BBC.
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Как Павел прокомментировал ход войны в Украине
По словам Павела, оккупационные войска смогли оккупировать часть украинских территорий, но ценой огромных жертв и потерь.
Пока украинская оборона успешна, потому что они наносят российским войскам огромный ущерб. Они способны удерживать позиции, особенно в важных для Украины местах. И если война будет продолжаться в таком же духе, она продлится годами. Такое положение дел является неприемлемым для всех,
– подчеркнул президент Чехии.
Он также отметил, что кроме поддержки Украины, не менее важным также является оказывать максимальное давление на Россию и демонстрировать, что "на поле боя нет победы".
Напомним,, ЕС готовят самые жесткие санкции против России с 2022 года. Они должны ударить по нефтяным доходам и финансовым схемам, позволяющих Кремлю продолжать войну.