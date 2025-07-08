Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Чехії Петра Павела в інтерв'ю BBC.

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Як Павел прокоментував хід війни в Україні

За словами Павела, окупаційні війська змогли окупувати частину українських територій, але ціною величезних жертв та втрат.

Поки що українська оборона успішна, бо вони завдають російським військам величезної шкоди. Вони здатні утримувати позиції, особливо у важливих для України місцях. І якщо війна триватиме в такому ж дусі, вона триватиме роками. Такий стан справ є неприйнятним для всіх,

– наголосив президент Чехії.

Він також зазначив, що окрім підтримки України, не менш важливим також є чинити максимальний тиск на Росію та демонструвати, що "на полі бою немає перемоги".

Нагадаємо, ЄС готують найжорсткіші санкції проти Росії з 2022 року. Вони мають вдарити по нафтових доходах і фінансових схемах, що дозволяють Кремлю продовжувати війну.