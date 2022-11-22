Данилов объяснил, на сколько массированных ударов по Украине еще способна Россия

Россия проигрывает по всем направлениям фронта. Зато обезумевшие оккупанты прячутся за ракетами. Ими страна-террорист продолжает атаковать Украину.

Алексей Данилов рассказал, что у Украины есть точные данные о наличии в России тех или иных видов вооружения. К сожалению, ракет С-300 у страны-террориста еще "слишком много".

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Секретарь СНБО отметил, что именно этими ракетами Россия атакует Запорожье, Херсон, Харьковщину.

То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если говорится о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три – четыре раза они могут еще совершить такие обстрелы,

– заявил Данилов.

Россия выпустила по Украине более 4700 ракет

Россия 15 ноября выпустила по Украине 90 ракет. Враг атаковал энергосистему, предприятия, жилье дома. Без света остались миллионы людей.

Владимир Зеленский во время обращения к участникам Международной организации Франкофонии 20 ноября заявил, что Россия уже выпустила по Украине более 4700 ракет. Погибли тысячи человек.

Оккупанты атакуют гражданскую инфраструктуру и фактически стирают с лица земли целые населенные пункты. Страну-террориста нужно немедленно остановить.

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