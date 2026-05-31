Россия в мае установила новый рекорд по количеству запущенных по Украине дронов и ракет

В мае Россия существенно нарастила интенсивность воздушных атак по Украине, применив наибольшее с начала года количество ракет и дронов. Во время обстрелов враг использовал почти 8,4 тысячи средств воздушного поражения.

Соответствующую статистику опубликовали журналисты издания OBOZ.UA.

Читайте также Летом россиян ждут большие проблемы: экс-сотрудник СБУ назвал болевую точку врага

Сколько дронов и ракет применили россияне?

Согласно ежедневным сводкам Воздушных сил ВСУ, май стал самым интенсивным месяцем с начала 2026 года по количеству примененных Россией ракет и беспилотников.

Всего в небе над Украиной было зафиксировано 210 ракет и 8 150 дронов различных типов.

Для сравнения, наименьшее количество ударных беспилотников в 2026 году было зафиксировано в январе – 4 452, тогда как минимальное количество ракет пришлось на апрель и составило 81 единицу.

Как отмечают журналисты, майские показатели также превысили предыдущие максимумы года: по ракетам – на 38 единиц, а по беспилотникам – на 1 546. В течение месяца также только одна ночь прошла без российских атак по территории Украины.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

В то же время май стал и месяцем наибольших потерь российской армии с начала года: общие боевые потери России убитыми и ранеными составили 33 770 человек. Это на 1 050 больше, чем в апреле, когда потери составили 32 720 военных.

Враг продолжает атаки: последние новости