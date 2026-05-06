В ГУР рассказали, сколько ракет имеет Россия и какое количество оружия изготавливает ежемесячно
Россия продолжает атаковать украинские города ракетами и беспилотниками. Однако в ГУР заявили, что боевые арсеналы страны-агрессора не опустошаются.
Москва наоборот пытается существенно увеличить производственные мощности. Об этом сообщили в ГУР для NV.
Сколько ракет накопила Россия?
По состоянию на апрель 2026 года Россия имела:
- до 200 ракет "Искандер-М";
- до 110 ракет "Искандер-К";
- до 100 ракет "Кинжал";
- до 460 ракет "Калибр";
- до 690 ракет "Оникс";
- до 120 ракет "X-101";
- до 350 ракет "X-22/32";
- до 230 ракет "Циркон";
- до 50 ракет "KN-23";
- до 450 ракет "РМ-48У";
- до 25 ракет "Х-69";
- до 2,6 тысячи ракет "Х-29/31/35/58/59";
- до 10 ракет "Орешник".
В ГУР отметили, что по состоянию на 1 декабря 2025 года Россия имела примерно такие же запасы ракет, только количество Кинжалов было меньше.
Также Москва продолжает изготавливать еще больше ракет. По данным ГУР страна-агрессор за 1 месяц может создать:
- "Искандер-М" до 60 единиц;
- "Искандер-К" до 10 единиц;
- "Кинжал" до 10 единиц;
- "Калибр" до 25 единиц;
- "X-101" до 70 единиц;
- "X-32" до 8 единиц;
- "Оникс" до 5 единиц;
- "Циркон" до 3 единиц;
- "Х-35" около 20 единиц;
- "Х-69" до 5 единиц;
- "РМ-48У" до 40 единиц;
- " Х-29/31/35/58/59" до 50 единиц.
Однако в декабре 2025 года Россия все же производила больше вооружения, а количество созданных ракет сейчас значительно уменьшилось.
Важно! Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что главный страх Путина – стратегический провал на фронте, что может вызвать внутренние протесты и крах режима. Российский диктатор боится возможностей Украины и пытается демонстрировать силу, но ядерный шантаж не работает.
Что еще известно о российском оружии?
Россия сталкивается с серьезными проблемами в стратегической авиации, что заставляет ее искать новые способы запуска крылатых ракет.
Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что Россия переходит к более дешевым и менее точным вариантам вооружения, что свидетельствует о деградации ее военных возможностей.
Главное управление разведки опубликовало схемы и строение российского БПЛА "Клин", который работает через искусственный интеллект. Дрон имеет фюзеляж типа "дельта-крыло" длиной 1,6 метра и размахом крыльев 1,9 метра, летит со скоростью 300 км/ч.