Точно недостаточно: сколько ракет может производить Россия
Источник:"РБК-Украина"
Россия за одну массированную атаку выпускает по территории Украины в пределах сотни ракет. Однако в настоящее время у Москвы уже есть проблемы с пополнением запасов.
По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, Москва уже использует ракеты, изготовленные в 2022 году. Это свидетельствует о том, что Кремль стреляет ракетами сразу с производства.
Читайте также Россия бережет ракеты: какой будет тактика Путина в 2023 году
Сколько ракет может производить Россия
По нашим оценкам, они (россияне – 24 канал) сейчас могут производить примерно 30 единиц Х-101 в месяц. Если говорить о "Калибрах", то мы считаем 15 – 20 штук в месяц,
– заявили в разведке.
Вадим Скибицкий подтвердил информацию о том, что у россиян действительно есть больше ракет Х-101 и Х-555, чем "Калибров". В частности, по данным разведки, последних у них ориентировочно 60 и производят они – максимум 20 в месяц.
"И им же нужно пополнять свои запасы. Этим, кстати, и объясняется то, почему сейчас находят много обломков ракет, изготовленных в 2022 году, в том числе в 3-м квартале. Это свидетельствует о том, что они сразу по производству уходят в войска", – заявил представитель разведки.
Какой запас ракет есть у Кремля
Вадим Скибицкий пояснил, что по нормативным документам от всего запаса ракет стратегический должен составлять 30%. Однако россияне его прошли по всем видам ракет: "Искандеров", "Калибров", Х-101, Х-555.
То есть у них уже запасов меньше 30%. Это свидетельствует о том, что реально для них проблемный вопрос пополнения своих запасов,
– объяснил Скибицкий.
Более того, заверил, что у Москвы не так много "Кинжалов" и есть проблема с их самолетами-носителями МиГ-31. В частности, представитель разведки напомнил, что в Беларуси в МиГа загорелся двигатель. По данным Скибицкого:
- "Кинжалы" россияне используют для демонстрации и запугивания, что у них есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить;
- если расстреляют и их, тогда просто нечем будет пугать мир;
- враги поддерживают напряжение в возможности применения этого оружия не только против нас, но и против других европейских стран.
Вероятная массированная атака по Украине: коротко
- По данным нашей разведки, у россиян осталось ракет еще на 2 – 3 массированных удара. По словам Вадима Скибицкого, это ориентировочно 80 ракет во время атаки, хотя может быть больше.
- Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что в Черном море находится только 3 вражеских корабля. Более того, там нет ни одного ракетоносителя.
- Поэтому наши военные предполагают, что Россия забрала корабли для того, чтобы подготовить их к следующему обстрелу Украины. За анализом и ожиданием ВСУ, атака может быть примерно на Рождество – 6 – 7 января.