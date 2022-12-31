Об этом для 24 Канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что запас остался еще на 2 – 3 волны.
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"Они идут к нулю ракет. Они уже несколько волн выпустили", – сказал Свитан.
Обратите внимание – Свитан о подготовке к новым ракетным атакам: смотрите видео
Когда смогут восстановить ресурсы
По словам эксперта, дело не в запасах, а в подготовке. Приблизительно неделю-полторы оккупанты будут готовить новую массированную волну уже с учетом своих ошибок.
Они могут сами производить примерно 20 – 30 ракет в месяц. Восстановиться для новой волны и сделать 100 ракет им нужно 2 – 3 месяца, не меньше, – считает Свитан.
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