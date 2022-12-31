Про це для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зазначив, що запасу залишилося ще на 2 – 3 хвилі.
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"Вони йдуть до нуля ракет. Вони вже кілька хвиль випустили", – сказав Світан.
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Коли зможуть відновити ресурси
За словами експерта, річ не в запасах, а в підготовці. Приблизно тиждень-півтора окупанти готуватимуть нову масовану хвилю вже з урахуванням своїх помилок..
Вони можуть самі виготовляти приблизно 20 – 30 ракет за місяць. Відновитися для нової хвилі й зробити 100 ракет їм треба 2 – 3 місяці, не менше, – вважає Світан.
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