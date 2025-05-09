The Economist оценили темпы производства ракет "Искандер" и Х-101 в России

Российская оборонная промышленность "с необычайной скоростью" производит боеприпасы – в частности, ракеты "Искандер" и Х-101. В The Economist оценили темпы производства ракет в России.

В своем анализе издание ссылалось на оценки Украины и Королевского объединенного института оборонных исследований. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Сколько ракет производит Россия

Ежегодно Россия производит более 1400 ракет "Искандер" и 500 крылатых ракет Х-101. Об этом пишет The Economist, ссылаясь на оценки украинской стороны и аналитические данные Королевского объединенного института оборонных исследований.

Как отмечает издание, хотя некоторые направления производства разворачиваются чрезвычайно динамично, другие – в частности выпуск бронетехники – сталкиваются с проблемами.

Только 10-15% из 1500-2000 танков и 3 тысячи других боевых бронированных машин, производимых ежегодно, являются новыми,

– уточняется в статье со ссылкой на отчет Королевского объединенного института оборонных исследований.

Аналитики предупреждают: если интенсивность боевых действий и потерь останется на нынешнем уровне, эти старые ресурсы могут иссякнуть уже к 2026 году. При этом 2025-й может стать годом максимальной нагрузки для российских бронетанковых заводов.