Зеленский рассказал, сколько раз Путин пытался его убить

Украинский президент пережил по меньшей мере 10 покушений на жизнь за время полномасштабного вторжения. В то же время Владимир Зеленский отметил, что украинские военные ежедневно рискуют своей жизнью.

Об этом сообщил украинский президент в интервью для программы Cinque minuti итальянского телеканала Rai, информирует 24 Канал. Журналистка спросила у Зеленского "сколько раз Путин пытался его убить".

Смотрите также Атака по Одессе: Зеленский рассказал, был ли целью атаки России

Говорят 10 раз. Это данные разведки, спецслужб. Я честно говоря не считаю. Мне кажется, что в Украине все наши люди, военные, которые на фронте ежедневно рискуют своей жизнью. Гражданские – в мирной Одессе тоже рискуют каждый день,

– отметил Владимир Зеленский.

По словам президента, он в таких же условиях, как и каждый украинец. И ракетные обстрелы, которых наносит Россия угрожают ему так же, как и каждому украинцу.

Был ли удар по Одессе покушением на президента