Зеленский рассказал, сколько раз Путин пытался его убить
Украинский президент пережил по меньшей мере 10 покушений на жизнь за время полномасштабного вторжения. В то же время Владимир Зеленский отметил, что украинские военные ежедневно рискуют своей жизнью.
Об этом сообщил украинский президент в интервью для программы Cinque minuti итальянского телеканала Rai, информирует 24 Канал. Журналистка спросила у Зеленского "сколько раз Путин пытался его убить".
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Говорят 10 раз. Это данные разведки, спецслужб. Я честно говоря не считаю. Мне кажется, что в Украине все наши люди, военные, которые на фронте ежедневно рискуют своей жизнью. Гражданские – в мирной Одессе тоже рискуют каждый день,
– отметил Владимир Зеленский.
По словам президента, он в таких же условиях, как и каждый украинец. И ракетные обстрелы, которых наносит Россия угрожают ему так же, как и каждому украинцу.
Был ли удар по Одессе покушением на президента
- Зеленский подтвердил, что во время того, как он вместе с премьером Греции находились в одном из одесских портов, в городе прогремел взрыв. Глава государства отметил, что никто не успел спуститься в укрытие, ведь россияне ударили баллистикой с территории Крыма – воздушную тревогу не успели объявить.
- Президент подчеркнул, что он не знает, на кого был "рассчитан" этот удар. Впрочем, считает, что это неприумительные действия россиян. Кремль не имеет уважения к лидерам других стран.