"Вышла на новый уровень": "Флэш" раскрыл, сколько реактивных БПЛА Россия производит ежемесячно

В ходе атак на Украину Россия все чаще делает ставку на реактивные дроны. С этой целью она активно наращивает их производство.

Россия уже может производить около 3 тысяч реактивных беспилотников в месяц и планирует сохранять такие темпы. Об этом в телеэфире заявил советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что известно о росте угрозы со стороны реактивных БПЛА?

По словам эксперта, в прошлом месяце украинская сторона зафиксировала около 1500 атак реактивных БПЛА, а в этом месяце – уже 3000.

Данные разведки свидетельствуют, что Россия планирует производить 36–40 тысяч беспилотников в год, то есть более 3 тысяч ежемесячно. Бескрестнов отметил, что враг уже фактически вышел на такой уровень производства.

Эксперт отметил, что Россия продолжит выпускать как реактивные, так и обычные бензиновые беспилотники. По прогнозам, около 60% производства будет приходиться на реактивные дроны, а остальная часть – на обычные БПЛА типа Shahed-136 / "Герань-2".

Бескрестнов считает, что для атак по регионам, расположенным вдали от фронта, Россия будет все чаще использовать именно реактивные беспилотники.

Причина в том, что украинские военные активно применяют перехватчики против более медленных целей. В то же время Россия работает над дальнейшим увеличением скорости ударных дронов.

По словам Бескрестнова, россияне понимают, что Украина со временем создаст собственные реактивные перехватчики, поэтому пытаются разрабатывать новые средства поражения.

Среди них эксперт назвал "Бандероль", которую он охарактеризовал как дешевую реактивную крылатую ракету. По прогнозам, Россия может производить до 1000 таких ракет в месяц.

Кроме того, Россия планирует выпускать аналогичные реактивные ударные ракеты под названиями "Дань-Т", "Дань-М" и "Герань-5". Новые российские средства могут развивать скорость примерно 500–650 километров в час, летать на очень низкой высоте и активно маневрировать. Это может затруднить их обнаружение и уничтожение украинской ПВО.

В то же время Бескрестнов обратил внимание на важное отличие этих ракет от реактивных "Шахедов". Они не будут иметь онлайн-управления, благодаря которому российский оператор может во время полета видеть поведение беспилотника и объекты на его маршруте.